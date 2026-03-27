New York: andamento sostenuto per PepsiCo

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di alimenti e bevande , che avanza bene del 2,20%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di PepsiCo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La situazione di medio periodo di PepsiCo resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 155,4 USD. Supporto visto a quota 151,7. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 159,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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