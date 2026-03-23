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New York: andamento sostenuto per Goldman Sachs

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento sostenuto per Goldman Sachs
Seduta vivace oggi per la banca d'affari americana, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,43%.
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