Milano 10:32
43.345 -0,82%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
45.960 0,00%
Londra 10:32
9.936 -0,36%
Francoforte 10:32
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Petrolio a 94,94 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 94,94 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 94,94 dollari per barile alle 08:30.
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