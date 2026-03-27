Piazza Affari: calo per BPER Banca
(Teleborsa) - Ribasso per l'istituto di credito emiliano, che presenta una flessione del 2,17%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BPER Banca più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro di medio periodo della Banca emiliana ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 11,05 Euro. Primo supporto individuato a 10,66. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 11,45.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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