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/ Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per Danieli
Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per Danieli
Migliori e peggiori
,
In breve
27 marzo 2026 - 09.35
Ribasso per la
multinazionale friulana
, che passa di mano in perdita del 4,45%.
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