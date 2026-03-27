Milano 10:33
43.370 -0,76%
Nasdaq 26-mar
23.587 0,00%
Dow Jones 26-mar
45.960 0,00%
Londra 10:33
9.941 -0,31%
Francoforte 10:33
22.388 -0,99%

Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per Danieli

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per Danieli
Ribasso per la multinazionale friulana, che passa di mano in perdita del 4,45%.
Condividi
```