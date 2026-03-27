Piazza Affari: in calo Avio

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' azienda aerospaziale italiana , che presenta una flessione del 2,91% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Avio rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Avio mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 32,7 Euro con area di resistenza individuata a quota 34,65. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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