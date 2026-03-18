Piazza Affari: brillante l'andamento di Ferretti
(Teleborsa) - Avanza il costruttore di yacht di lusso, che guadagna bene, con una variazione del 2,49%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Ferretti mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,54%, rispetto a -4,18% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Lo scenario tecnico di Ferretti mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,609 Euro con area di resistenza individuata a quota 3,747. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,521.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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