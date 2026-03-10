Piazza Affari: scambi in positivo per Ferretti

(Teleborsa) - Balza in avanti il costruttore di yacht di lusso
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,01%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Ferretti
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,74%, rispetto a -3,22% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Il quadro tecnico di Ferretti
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,662 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,816. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,564.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)