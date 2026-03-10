Milano 13:54
Piazza Affari: scambi in positivo per Ferretti

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti il costruttore di yacht di lusso, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,01%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Ferretti mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,74%, rispetto a -3,22% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Il quadro tecnico di Ferretti segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,662 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,816. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,564.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
