Venditalia 2026 accelera: 100 nuovi espositori, cresce partecipazione internazionale

Europa in forte crescita

(Teleborsa) - Tante adesioni registrate e spazio espositivo praticamente sold out: si preannuncia già un successo Venditalia 2026, in programma alla Fiera di Rimini dal 6 all’8 maggio che si conferma così piattaforma internazionale di incontro, innovazione e business per il vending pronta ad accogliere l’intera filiera della distribuzione automatica per condividere visioni, tecnologie e nuove prospettive di crescita.



Inoltre, ad un mese e mezzo dall’apertura della manifestazione, sono ben 100 gli espositori che debutteranno a questa edizione della fiera, sugli oltre 300 total9

pi; un dato che testimonia la capacità della manifestazione di attrarre nuove realtà e di ampliare ulteriormente il proprio perimetro espositivo, rafforzando il suo ruolo di hub di riferimento per il settore della distribuzione automatica non solo a livello europeo ma globale.



Tra i segnali più interessantil’aumento della partecipazione internazionale. In particolare, l’Europa è in forte crescita, Spagna e Francia, due mercati strategici per il settore, registrano performance importanti: le aziende spagnole partecipanti sono in aumento del 90% rispetto all’edizione del 2024, ed occuperanno circa il 95% di superficie espositiva in più, mentre quelle francesi quest’anno registrano un incremento del 33% e del 118% di spazi in più prenotati. Grande crescita anche tra gli espositori dell’Est europeo: la Polonia ha quadruplicato le presenze sia come numero di aziende espositrici sia come metri quadrati occupati (+300%), seguita dalla Repubblica Ceca (+100% partecipanti e +125% mq occupati), dall’Ucraina (+50% partecipanti e +315% mq occupati), dalla Croazia (+50% partecipanti e +71% mq occupati) e dall’Ungheria (+33% partecipanti e +41% mq occupati); mentre rispetto al 2024 quest’anno parteciperanno aziende provenienti da Grecia, Estonia, Romania, Svezia e Svizzera. Inoltre, grazie all’attività del Buyer Program, dedicato a portare a Rimini selezionati operatori della distribuzione automatica dei principali mercati extra europei, hanno già confermato la propria presenza buyer provenienti da Africa, Europa, Asia e Sud America.



“L’edizione 2026 di Venditalia si avvia a diventare una piattaforma internazionale ancora più ampia e diversificata, capace di rappresentare l’evoluzione del mercato e le nuove opportunità per gli operatori del settore – commenta Ernesto Piloni, Amministratore Delegato Venditalia – Forniremo una panoramica a trecentosessanta gradi della nostra filiera: dalle tecnologie per la distribuzione automatica ai prodotti e ingredienti per il consumo on the go, dai sistemi di pagamento e soluzioni digitali alle attrezzature e ai componenti, fino ai servizi professionali e ai nuovi modelli di retail automatizzato. Un viaggio nel nostro settore per metterne in risalto la resilienza, l’innovazione e la sostenibilità.”



Tra le novità anche l’introduzione dell’Innovation District attraverso cui alcune startup innovative del settore (al momento sono già 12 di cui tre provenienti dall’estero) porteranno in fiera nuove soluzioni e modelli di business emergenti, contribuendo ad arricchire il confronto tra industria consolidata e nuove realtà imprenditoriali: ad esempio, tecnologie smart per il vending e l’idratazione connesse a sistemi IoT, l’AI per l’ottimizzazione delle performance dei distributori automatici, soluzioni food & beverage healthy e gluten free, servizi per il benessere personale in azienda, dispositivi per la sicurezza sanitaria in emergenza, sistemi sostenibili per la riduzione dei rifiuti e dei consumi negli ambienti di lavoro, e molto altro.



Forte di queste performance, la manifestazione si svilupperà su 8 padiglioni per una superficie espositiva lorda di circa 30.000 metri quadrati, con oltre 300 brand rappresentati lungo l’intera filiera della distribuzione automatica.



Cresce anche l’interesse da parte dei visitatori: a pochi giorni dall’apertura dell’area dedicata sul sito ufficiale, infatti, le registrazioni online fanno stimare un’affluenza di circa 20 mila visitatori nei tre giorni di manifestazione.



Tra i nuovi format di questa edizione debutta anche un’area tematica dedicata al mondo dell’ospitalità, con la ricostruzione di una lobby di hotel in cui il vending si integra nei servizi delle strutture ricettive: un progetto che mette in evidenza come la distribuzione automatica possa diventare parte della nuova esperienza di accoglienza e servizio per gli ospiti, con soluzioni attive 24 ore su 24 a supporto di staff e turisti.



Accanto all’area espositiva, Venditalia 2026 proporrà anche un programma articolato di circa 20 incontri, eventi e momenti di confronto dedicati ai principali temi che stanno trasformando il settore: dall’innovazione tecnologica (con focus sull’Intelligenza Artificiale e la presentazione in anteprima del nuovo protocollo di comunicazione delle vending machine SmartLink) alla sostenibilità (con approfondimenti sul regolamento europeo del packaging PPWR e la presentazione di uno studio di life cycle assessment sui distributori automatici), fino all’evoluzione dei modelli di consumo.







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