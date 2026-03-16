Sesa perfeziona cessione della partecipazione in DV Holding con plusvalenza di 7 milioni di euro

(Teleborsa) - Sesa , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha perfezionato la cessione della partecipazione, pari al 6,65%, detenuta in DV Holding. La cessione è avvenuta nel contesto dell'operazione che ha portato alla vendita della partecipazione di controllo detenuta da DV Holding in Digital Value, società quotata sul mercato Euronext Milan, a favore di One Equity Partners, primario fondo di Private Equity internazionale.



L'operazione è stata realizzata per un prezzo di cessione pari a 11,3 milioni di euro, interamente incassato in data odierna, a fronte di un investimento iniziale di circa 4 milioni, con la generazione di una plusvalenza di circa 7 milioni. La contabilizzazione dell'operazione avverrà nel quarto trimestre dell'esercizio fiscale al 30 aprile 2026 di Sesa.



L'operazione si inserisce nel percorso di attuazione del piano industriale 2026-27, focalizzato sulle attività core, la crescita organica e l'ottimizzazione dell'asset allocation, anche attraverso la cessione di asset non strategici, a supporto del percorso di crescita sostenibile del Gruppo e la generazione di valore per tutti gli stakeholder.

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