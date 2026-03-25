BolognaFiere supera i 300 milioni di ricavi e triplica l'utile netto nel 2025

(Teleborsa) - BolognaFiere , società quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori fieristici internazionali, ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati record a 306,7 milioni di euro (+12% rispetto al 2024), superando per la prima volta la soglia dei 300 milioni. L'EBITDA cresce del 19% a 52,5 milioni con un margin al 17%, mentre l'utile netto raggiunge 13,4 milioni, circa 3,5 volte il risultato del 2024. La posizione finanziaria netta monetaria migliora a 55,2 milioni da 68 milioni del 2024.



La crescita è trainata dal rafforzamento delle manifestazioni core, dall'espansione internazionale – con oltre il 40% degli eventi organizzati all'estero – e dalla forte accelerazione del business allestimenti & architecture. Nei primi mesi del 2026 il gruppo ha completato diverse acquisizioni, tra cui il 51% di Ecod Extra, il 70% di Beauty to Business Summit e il 100% di GI US Corporation negli Stati Uniti.



A marzo è stato inoltre sottoscritto un finanziamento da 134,5 milioni di euro a supporto del nuovo padiglione polifunzionale da oltre 10.000 posti in costruzione a Bologna.



Il Presidente Gianpiero Calzolari ha espresso la propria soddisfazione a nome del CDA: "i risultati del 2025 rappresentano un punto di svolta per il Gruppo BolognaFiere, con il superamento della soglia dei 300 milioni di ricavi e un significativo rafforzamento della redditività e della struttura finanziaria. Si tratta di evidenze concrete della validità del nostro modello industriale integrato e della capacità del Gruppo di coniugare crescita, efficienza operativa e disciplina finanziaria. In questo contesto, proseguiamo con determinazione nell’attuazione del piano strategico, sostenuto da investimenti mirati e da un progressivo ampliamento della presenza internazionale, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il posizionamento di BolognaFiere tra i principali operatori fieristici globali e di generare valore sostenibile nel lungo periodo per tutti gli stakeholder".



Il primo trimestre 2026 mostra già crescita di ricavi e marginalità rispetto all'anno precedente.















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