Spagna, accelera l'inflazione a marzo ma meno delle attese

(Teleborsa) - L'inflazione spagnola accelera a marzo. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), che ha pubblicato oggi una stima flash, l'inflazione su base annuale è stimata al 3,3% oltre il +2,3% rilevato nel mese di febbraio ma meno rispetto al +3,6% atteso dagli analisti.



L'indice dei prezzi al consumo su base mensile registra una variazione positiva (+1%), dopo il +0,4% di febbraio e contro il +1,2% stimato dal consensus.



L'inflazione armonizzata, che tiene conto di un paniere diverso ed identico per tutta l'UE, registra un incremento tendenziale del 3,5% (atteso +3,9%) dopo il +2,5% del mese precedente. Su base mensile è indicata una variazione pari a +1,5% (+2,1% atteso) contro il +0,4% di febbraio.

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