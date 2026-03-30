Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 27/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 marzo
Prepotente rialzo per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione con una salita bruciante del 6,30% sui valori precedenti.
L'esame di breve periodo del greggio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 119,77 e primo supporto individuato a 104,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 134,64.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)