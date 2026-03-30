Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 27/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 marzo

Giornata da dimenticare per il Nasdaq Composite, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,15% sui valori precedenti.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 20.615,6. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 21.614. Il peggioramento del Nasdaq Composite è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 20.282,8.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)