Blackstone e Halliburton investiranno 1 miliardo di dollari nella startup energetica VoltaGrid

(Teleborsa) - VoltaGrid ha annunciato lunedì di aver firmato accordi per un investimento strategico di 1 miliardo di dollari da parte di fondi gestiti da Blackstone e Halliburton . L'investimento è composto da un aumento di capitale primario di 775 milioni e da un acquisto secondario di 225 milioni da investitori esistenti.



I proventi dell'aumento di capitale saranno utilizzati per accelerare l'implementazione delle soluzioni di generazione di energia "behind-the-meter" di VoltaGrid per data center, microreti e applicazioni industriali.



Oltre all'investimento, VoltaGrid ha firmato un accordo definitivo per l'acquisizione di Propell Energy Technology e delle sue affiliate, un fornitore chiave di VoltaGrid.



La società prevede che entrambe le transazioni, soggette alle consuete condizioni di chiusura, si concludano a metà del 2026.



Nell'ambito dell'operazione, VoltaGrid investirà immediatamente nell'espansione degli stabilimenti Propell esistenti a Granbury, in Texas, con la costruzione di due ulteriori impianti di produzione automatizzati di nuova generazione. Si prevede che ciò aumenterà la capacità produttiva a circa 300 MW al mese.



Secondo Fitch Ratings, come riportato da Bloomberg, l'Ebitda annuo di VoltaGrid crescerà fino a circa 1,1 miliardi di dollari entro il 2028, con un incremento di oltre cinque volte rispetto al 2024.



(Foto: Radission US su Unsplash)

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