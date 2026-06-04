Blackstone limita i prelievi dal maxi fondo BCRED al 5%

(Teleborsa) - La società di gestione patrimoniale Blackstone è l'ultima realtà ad aver annunciato una limitazione ai prelievi dal suo fondo di punta Blackstone Private Credit (BCRED), il più grande fondo di investimento privato al mondo con una dotazione di 45 miliardi di dollari, a causa dell'impennata delle richieste di rimborso da parte degli investitori, preoccupati da una carenza di liquidità nei mercati del credito privato.



La big delle gestioni patrimoniali ha posto un tetto del 5% ai prelievi dal fondo, dopo che le richieste di rimborso avevano raggiunto un valore di a 4,5 miliardi di dollari, pari a circa il 10% del totale, durante il secondo trimestre di quest'anno. Gli afflussi di capitale sono pari a circa il 2% del NAV, con conseguente deflusso netto di circa il 3% del NAV, in linea con il primo trimestre.



Nel motivare la decisione di limitare i prelievi, Blackstone ha sottolineato che "i periodi di incertezza del mercato creano opportunità per i gestori di credito privato di grandi dimensioni, dotati di capitale paziente, solide capacità di origination e una rigorosa strategia di sottoscrizione. L'obiettivo principale di BCRED è proteggere il valore per gli azionisti e generare risultati solidi per gli investitori".



La decisione arriva dopo che altri giganti del credito privato ??hanno accusato un contraccolpo della crisi del settore ed hanno deciso di porre dei limiti ai prelievi. Si tratta di grandi società come Apollo Global Management, BlackRock e KKR. In ultimo, la società svizzera Partners Group ha annunciato ieri la volontà di limitare le richieste di rimborso di uno dei suoi veicoli di private equity europei, avvertendo di essere pronta a limitare i prelievi in ??un numero maggiore dei suoi fondi, poiché la crisi si sta estendendo dal private credit al private equity.









e Ares Management, che all'inizio di quest'anno hanno imposto un tetto ai rimborsi. La societa' ha sottolineato il rendimento annualizzato del 9,3% registrato da Bcred dal suo lancio.



L'esodo dal credito privato ha scosso il settore degli investimenti alternativi, che aveva legato la crescita a un massiccio afflusso di capitali da parte degli investitori privati. Negli ultimi mesi, tuttavia, gli investitori sono diventati piu' cauti, poiche' i rapidi progressi dell'intelligenza artificiale hanno sollevato dubbi sulle prospettive delle societa' di software aziendale, molte delle quali finanziate da gruppi di credito privati.

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