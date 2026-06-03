Factorial raccoglie 150 milioni e raggiunge una valutazione di 2,5 miliardi

(Teleborsa) - Nuovo finanziamento per Factorial. La piattaforma AI per la gestione del personale e dei processi aziendali ha annunciato la chiusura di un round di Serie D da 150 milioni di dollari, raggiungendo una valutazione complessiva di 2,5 miliardi di dollari.



L’operazione, guidata da General Catalyst con la partecipazione di Atomico e Four Rivers, - si legge in una nota - colloca Factorial tra le scale-up più valutate a livello europeo e rafforza il posizionamento dell’azienda nel crescente mercato delle piattaforme AI per il mondo del lavoro.



Per la prima volta General Catalyst entra direttamente nel capitale della società. Contestualmente, il fondo ha annunciato un ulteriore impegno fino a 540 milioni di dollari attraverso il proprio Customer Value Fund, portando a oltre 700 milioni di dollari le risorse complessivamente messe a disposizione di Factorial. Con oltre 16.000 clienti in più di 90 Paesi, l'azienda punta ora ad accelerare la crescita nei principali mercati europei e ad ampliare il proprio raggio d’azione oltre il tradizionale software HR.

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