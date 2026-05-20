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Borsa: Andamento brillante per Milano, in accelerazione dell'1,71%
Il FTSE MIB termina la sessione a 49.181,66 punti
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Finanza
20 maggio 2026 - 17.39
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