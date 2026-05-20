Milano 17:35
49.182 +1,71%
Nasdaq 18:58
29.152 +1,15%
Dow Jones 18:58
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Londra 17:35
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Borsa: Andamento brillante per Milano, in accelerazione dell'1,71%

Il FTSE MIB termina la sessione a 49.181,66 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento brillante per Milano, in accelerazione dell'1,71%
Milano è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,71%), archiviando le contrattazioni a 49.181,66 punti.
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