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/ Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,17%)
Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,17%)
Il CAC40 scambia in avvio a 7.689,05 punti
In breve
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Finanza
30 marzo 2026 - 09.03
Discesa moderata per l'indice di Parigi, in calo dello 0,17%, dopo aver aperto a 7.689,05 punti.
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