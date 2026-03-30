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Debole la seduta a Piazza Affari per il comparto sanitario italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Debole la seduta a Piazza Affari per il comparto sanitario italiano
Cede alle vendite l'indice delle aziende sanitarie, che retrocede a 171.434,58 punti.
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