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/ Debole la seduta a Piazza Affari per il comparto sanitario italiano
Debole la seduta a Piazza Affari per il comparto sanitario italiano
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
30 marzo 2026 - 17.00
Cede alle vendite l'
indice delle aziende sanitarie
, che retrocede a 171.434,58 punti.
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