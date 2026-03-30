Francoforte: Gerresheimer si muove verso il basso

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società di packaging , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,94% sui valori precedenti.



L'andamento di Gerresheimer nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Tecnicamente, il produttore di contenitori è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 20,27 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 19,51. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 21,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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