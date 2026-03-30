Francoforte: Gerresheimer si muove verso il basso
(Teleborsa) - Si muove in perdita la società di packaging, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,94% sui valori precedenti.
L'andamento di Gerresheimer nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Tecnicamente, il produttore di contenitori è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 20,27 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 19,51. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 21,03.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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