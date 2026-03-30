Milano 11:44
43.402 +0,05%
Nasdaq 27-mar
23.133 0,00%
Dow Jones 27-mar
45.167 -1,73%
Londra 11:44
10.022 +0,54%
Francoforte 11:45
22.266 -0,16%

Francoforte: risultato positivo per Cts Eventim

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per Cts Eventim
Punta con decisione al rialzo la performance di Cts Eventim, con una variazione percentuale del 2,00%.
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