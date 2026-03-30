Francoforte: rosso per Evotec

(Teleborsa) - Rosso per Evotec , che sta segnando un calo del 2,07%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Evotec , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di medio periodo di Evotec ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 4,29 Euro. Supporto a 4,179. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 4,401.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```