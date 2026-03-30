Francoforte: rosso per Evotec
(Teleborsa) - Rosso per Evotec, che sta segnando un calo del 2,07%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Evotec, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo di Evotec ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 4,29 Euro. Supporto a 4,179. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 4,401.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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