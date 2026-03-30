Francoforte: si concentrano le vendite su Commerzbank

(Teleborsa) - Sottotono la banca tedesca , che passa di mano con un calo dell'1,87%.



L'andamento di Commerzbank nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la banca d'affari , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 29,82 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 30,28. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 29,66.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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