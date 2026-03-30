New York: andamento sostenuto per Broadridge Financial Solutions

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di soluzioni tecnologiche e di servizi di comunicazione per il settore dei servizi finanziari , in guadagno del 3,76% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Broadridge Financial Solutions è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 159,9 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 165,2. Il peggioramento di Broadridge Financial Solutions è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 156,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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