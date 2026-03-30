New York: giornata negativa in Borsa per Lam Research

(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori , che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,00%.



L'andamento di Lam Research nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo di Lam Research evidenzia un declino dei corsi verso area 194,7 USD con prima area di resistenza vista a 211,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 188,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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