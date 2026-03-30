New York: Insmed in rally

(Teleborsa) - Brilla l' azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare , che passa di mano con un aumento del 5,14%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Insmed rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di Insmed rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 155,5 USD, mentre i supporti sono stimati a 149,7. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 161,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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