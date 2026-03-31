New York: Insmed in rally
(Teleborsa) - Rialzo per l'azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,04%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Insmed evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Insmed rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Insmed rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 165,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 155,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 174,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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