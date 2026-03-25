A New York, forte ascesa per Insmed
(Teleborsa) - Rialzo per l'azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,63%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Insmed più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Insmed, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 142 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 151,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 135,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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