A New York, forte ascesa per Insmed

(Teleborsa) - Rialzo per l' azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,63%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Insmed più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Insmed , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 142 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 151,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 135,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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