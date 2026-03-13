Parigi: giornata depressa per Eurofins Scientific

(Teleborsa) - Rosso per il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale , che sta segnando un calo dell'1,91%.



L'andamento di Eurofins Scientific nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo di Eurofins Scientific evidenzia un declino dei corsi verso area 60,15 Euro con prima area di resistenza vista a 60,99. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 59,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```