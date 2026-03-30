New York: risultato positivo per Travelers Company

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia di assicurazioni americana , che avanza bene del 2,56%.



La tendenza ad una settimana di Travelers Company è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico della big delle polizze assicurative mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 288,1 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 295,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 283,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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