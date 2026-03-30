Positivo il Mercato americano. Occhi su Iran

(Teleborsa) - Si conferma positiva al giro di boa la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,57%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l' S&P-500 , che continua la giornata a 6.379 punti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (-0,09%); guadagni frazionali per l' S&P 100 (+0,2%).



Gli investitori guardano con attenzione agli sviluppi della guerra in Iran e alle dichiarazioni del presidente americano, Donald Trump. "Gli Stati Uniti d'America sono in serie trattative con un nuovo regime, più ragionevole, per porre fine alle nostre operazioni militari in Iran", ha dichiarato il Tycoon su Truth.



In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti finanziario (+1,46%), utilities (+1,15%) e beni di consumo per l'ufficio (+0,99%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti beni industriali (-1,00%) e informatica (-0,88%).



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Salesforce (+3,42%), American Express (+2,91%), Walt Disney (+2,62%) e Travelers Company (+2,60%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Caterpillar , che continua la seduta con -3,39%.



Sotto pressione Cisco Systems , che accusa un calo del 2,60%.



Scivola Merck , con un netto svantaggio dell'1,64%.



Si muove sotto la parità Apple , evidenziando un decremento dell'1,10%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Palo Alto Networks (+7,33%), Insmed (+5,39%), Zscaler (+5,04%) e Atlassian (+4,96%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Western Digital , che ottiene -8,10%.



Sensibili perdite per Micron Technology , in calo del 7,61%.



In apnea Seagate Technology , che arretra del 6,98%.



Tonfo di Marvell Technology , che mostra una caduta del 6,75%.

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