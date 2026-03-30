New York: rosso per Micron Technology

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di microchip , che sta segnando un calo del 3,73%.



L'andamento di Micron Technology nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 336,6 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 356,8. Il peggioramento di Micron Technology è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 329,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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