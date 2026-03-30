New York: rosso per Micron Technology
(Teleborsa) - Rosso per il produttore di microchip, che sta segnando un calo del 3,73%.
L'andamento di Micron Technology nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 336,6 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 356,8. Il peggioramento di Micron Technology è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 329,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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