Parigi: risultato positivo per Engie

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,53%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Engie rispetto all'indice di riferimento.





Le tendenza di medio periodo di Engie si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 27,75 Euro. Supporto stimato a 27,05. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 28,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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