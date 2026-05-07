Parigi: calo per Engie

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale , in flessione del 2,18% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Engie rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Engie , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 26,66 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 27,45. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 26,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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