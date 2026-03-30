Parigi: scambi in positivo per Thales

(Teleborsa) - Balza in avanti l' azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,69%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il CAC40 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 238,1 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 248,1. Il peggioramento di Thales è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 231,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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