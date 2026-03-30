Piazza Affari: andamento negativo per Leonardo
(Teleborsa) - Sottotono la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che passa di mano con un calo del 2,08%.
L'andamento di Leonardo nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il contractor italiano nel settore Difesa, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 54,93 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 55,89 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 54,41.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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