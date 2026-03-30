Piazza Affari: balza in avanti Ferrari

(Teleborsa) - Balza in avanti il cavallino rampante di Maranello , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,01%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ferrari più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Ferrari suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 276,9 Euro con tetto rappresentato dall'area 289,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 270.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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