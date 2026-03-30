Piazza Affari: balza in avanti Ferrari
(Teleborsa) - Balza in avanti il cavallino rampante di Maranello, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,01%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ferrari più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Ferrari suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 276,9 Euro con tetto rappresentato dall'area 289,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 270.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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