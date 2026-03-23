Piazza Affari: brillante l'andamento di Ferrari
(Teleborsa) - Scambia in profit il cavallino rampante di Maranello, che lievita del 3,25%.
Il movimento di Ferrari, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Ferrari, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 271,2 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 291,9 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 259,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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