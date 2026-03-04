Piazza Affari: andamento sostenuto per Ferrari

(Teleborsa) - Bene il cavallino rampante di Maranello
, con un rialzo del 2,13%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ferrari
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ferrari
rispetto all'indice.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Ferrari
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Ferrari
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 312,9 Euro. Primo supporto a 308,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 305,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)