Piazza Affari: andamento sostenuto per Ferrari

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene il cavallino rampante di Maranello, con un rialzo del 2,13%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ferrari evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ferrari rispetto all'indice.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Ferrari. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Ferrari evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 312,9 Euro. Primo supporto a 308,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 305,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
