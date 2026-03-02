Milano 17:35
46.280 -1,97%
Nasdaq 17:38
24.900 -0,24%
Dow Jones 17:38
48.765 -0,44%
Londra 17:29
10.771 -1,28%
Francoforte 17:35
24.638 -2,56%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ferrari

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il cavallino rampante di Maranello, con una flessione del 2,80%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Ferrari mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,03%, rispetto a -0,11% del principale indice della Borsa di Milano).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Ferrari rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 315,1 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 309,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 320,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
