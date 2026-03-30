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Piazza Affari, in calo il controvalore degli scambi del 27/03/2026

Finanza
Piazza Affari, in calo il controvalore degli scambi del 27/03/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 27/03/2026 è stato pari a 3,45 miliardi di euro, in calo rispetto ai 3,6 miliardi della vigilia.

I volumi si sono attestati a 0,55 miliardi di azioni, rispetto ai 0,54 miliardi precedenti.

A fronte dei 684 titoli trattati sulla piazza milanese, 432 azioni hanno chiuso in calo, mentre 204 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 48 azioni del listino italiano.





(Foto: © Moreno Soppelsa | 123RF)
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