Borsa Italiana, in calo il controvalore degli scambi del 10/03/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 10/03/2026 è stato pari a 4,42 miliardi di euro, in ribasso (-10,72%), rispetto ai precedenti 4,95 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,7 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,63 miliardi.Tra i 726 titoli trattati, 190 hanno chiuso in flessione, mentre 502 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 34 azioni.