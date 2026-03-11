Milano 11:14
44.868 -0,74%
Nasdaq 10-mar
24.956 0,00%
Dow Jones 10-mar
47.707 -0,07%
Londra 11:14
10.326 -0,83%
Francoforte 11:14
23.635 -1,39%

Borsa Italiana, in calo il controvalore degli scambi del 10/03/2026

Finanza
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 10/03/2026 è stato pari a 4,42 miliardi di euro, in ribasso (-10,72%), rispetto ai precedenti 4,95 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,7 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,63 miliardi.

Tra i 726 titoli trattati, 190 hanno chiuso in flessione, mentre 502 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 34 azioni.





(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)
