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Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 16/03/2026

Finanza
Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 16/03/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 16/03/2026 è stato pari a 3,17 miliardi di euro, in deciso ribasso (-14,46%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3,71 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,55 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,46 miliardi.

Su 699 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 354 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 312. Invariate le rimanenti 33 azioni.





(Foto: © Luca Ponti | 123RF)
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