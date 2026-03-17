Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 16/03/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 16/03/2026 è stato pari a 3,17 miliardi di euro, in deciso ribasso (-14,46%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3,71 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,55 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,46 miliardi.Su 699 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 354 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 312. Invariate le rimanenti 33 azioni.