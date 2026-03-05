Milano 9:34
45.055 -0,62%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 9:34
10.548 -0,18%
24.089 -0,48%

Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 4/03/2026

Finanza
Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 4/03/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 4/03/2026 è stato pari a 5,05 miliardi di euro, in deciso ribasso (-21,96%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 6,47 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 1,02 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,68 miliardi.

Tra i 771 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 513, mentre 219 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 39 azioni.





(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)
Condividi
```