Milano 14:27
42.864 -0,75%
Nasdaq 23-mar
24.189 0,00%
Dow Jones 23-mar
46.208 +1,38%
Londra 14:27
9.856 -0,39%
Francoforte 14:27
22.392 -1,15%

Borsa Italiana, sostanzioso decremento per il controvalore degli scambi del 23/03/2026

Finanza
Borsa Italiana, sostanzioso decremento per il controvalore degli scambi del 23/03/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 23/03/2026 è stato pari a 6,04 miliardi di euro, in calo del 31,33%, rispetto ai 8,79 miliardi della vigilia.

I volumi scambiati sono passati, da 1,29 miliardi di azioni della seduta precedente, a 1,03 miliardi.

Su 737 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 333 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 363. Invariate le rimanenti 41 azioni.





(Foto: © Luca Ponti | 123RF)
Condividi
```