Borsa Italiana, sostanzioso decremento per il controvalore degli scambi del 23/03/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 23/03/2026 è stato pari a 6,04 miliardi di euro, in calo del 31,33%, rispetto ai 8,79 miliardi della vigilia.I volumi scambiati sono passati, da 1,29 miliardi di azioni della seduta precedente, a 1,03 miliardi.Su 737 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 333 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 363. Invariate le rimanenti 41 azioni.