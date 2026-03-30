Piazza Affari: scambi negativi per Philogen

(Teleborsa) - Composto ribasso per l' azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche , in flessione del 2,65% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Philogen rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





L'analisi di breve periodo di Philogen mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 23,03 Euro e supporto a 21,43. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 24,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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