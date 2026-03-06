Milano
12:59
44.114
-1,11%
Nasdaq
5-mar
25.020
-0,29%
Dow Jones
5-mar
47.955
-1,61%
Londra
12:59
10.347
-0,64%
Francoforte
12:59
23.552
-1,11%
Venerdì 6 Marzo 2026, ore 13.15
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: brillante l'andamento di Philogen
Piazza Affari: brillante l'andamento di Philogen
Migliori e peggiori
,
In breve
06 marzo 2026 - 12.30
Seduta vivace oggi per l'
azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,37%.
Titoli e Indici
Philogen
+3,37%
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto