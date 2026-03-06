Milano 13:00
44.111 -1,11%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 13:00
10.347 -0,64%
Francoforte 13:00
23.564 -1,06%

Piazza Affari: scambi in positivo per Philogen

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi in positivo per Philogen
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,37%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Philogen rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di Philogen suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 21,07 Euro con tetto rappresentato dall'area 21,77. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 20,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```