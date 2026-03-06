Piazza Affari: scambi in positivo per Philogen

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,37%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Philogen
rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico di Philogen
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 21,07 Euro con tetto rappresentato dall'area 21,77. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 20,63.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)