Piazza Affari: brillante l'andamento di Philogen

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche
, in guadagno del 2,43% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Philogen
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di Philogen
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 20,87 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 21,27. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 20,63.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)