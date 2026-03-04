Piazza Affari: brillante l'andamento di Philogen

azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche

FTSE Italia Mid Cap

Philogen

Philogen

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l', in guadagno del 2,43% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 20,87 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 21,27. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 20,63.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)