Milano 14:51
45.288 +1,84%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:51
10.579 +0,91%
Francoforte 14:51
24.212 +1,77%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Philogen

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche, in guadagno del 2,43% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Philogen rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Philogen mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 20,87 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 21,27. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 20,63.

